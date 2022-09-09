Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan Halit Kılgı (73), yaşamını yitirdi, sürücü R.T. (27) ise yaralandı.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan Halit Kılgı (73), yaşamını yitirdi, sürücü R.T. (27) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derince köyü yakınlarında meydana geldi. R.T.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 77 ABK 440 otomobil, takla atıp metrelerce sürüklendi. Kazada, otomobilden fırlayan Halit Kılgı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar R.T. ve Halit Kılgı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Halit Kılgı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Halit Kılgı'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. (DHA)

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Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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