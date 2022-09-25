Otomobil Takla Attı; 2 Yaşındaki Bülent Öldü, Anne Ve Babası Yaralı

Muammer DAŞDELEN/BEYPAZARI(Ankara),(DHA)- ANKARA'nın Ayaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu Bülent Tosun (2) hayatını kaybetti, anne ve babası yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Ayaş yolu Kartal Çeşme mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Beypazarı'na geziye giden ailenin bulunduğu Engin Tosun yönetimindeki 50 ABA 540 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Hurdaya dönen otomobilde Engin Tosun ve eşi Hatice Tosun yaralanırken, çocukları Bülent Tosun araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bülent Tosun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ayaş Mehmet Çiftçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı