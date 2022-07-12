Otomobil, Tezek Yüklü Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Otomobil, Tezek Yüklü Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 9 Yaralı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ağrı – Doğubayazıt karayolu Suluçem köyü kavşağında meydana geldi., Ahmet Taştan yönetimindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü 04 D 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan'ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Cimsıt Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal Ilgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Cimşıt Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobil, Tezek Yüklü Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Tekirdağ’da Aileler Arasında Taşlı-sopalı Kavga; 10 Yaralı, 10 Gözaltı
Tekirdağ’da Aileler Arasında Taşlı-sopalı Kavga; 10 Yaralı, 10 Gözaltı
Kavgaya Müdahale Eden Polis Bacağından Bıçaklandı
Kavgaya Müdahale Eden Polis Bacağından Bıçaklandı
Düğünde ‘halay’ Kavgası, Hastane Önünde Devam Etti: 5 Yaralı
Düğünde ‘halay’ Kavgası, Hastane Önünde Devam Etti: 5 Yaralı
İzmir'deki Yangında 10 Hektar Makilik Zarar Gördü
İzmir'deki Yangında 10 Hektar Makilik Zarar Gördü
Skuterlı Dilara Gül’ün Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Skuterlı Dilara Gül’ün Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
20 Yıllık Kan Davası 3 Bin Kişinin Katıldığı Yemekle Barışla Sonuçlandı
20 Yıllık Kan Davası 3 Bin Kişinin Katıldığı Yemekle Barışla Sonuçlandı
Abd: Deaş Lideri El-agal, Suriye’de Hava Saldırısıyla Öldürüldü
Abd: Deaş Lideri El-agal, Suriye’de Hava Saldırısıyla Öldürüldü