Otomobil Tır'a Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil Tır'a Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

ESKİŞEHİR'de, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seda Bodur (22) ile Buse Nur Bulut (21) yaşamını yitirdi, sürücünün kardeşi Meltem Bodur (19) ise ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Seda Bodur (22) ile Buse Nur Bulut (21) yaşamını yitirdi, sürücünün kardeşi Meltem Bodur (19) ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Seda Bodur'un kullandığı 52 DS 412 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki Buse Nur Bulut, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bodur ve Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, TIR şoförü Hilmi K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Otomobil Tır'a Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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