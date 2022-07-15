Otomobil, Traktöre Çarptı: 6 Yaralı

Otomobil, Traktöre Çarptı: 6 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi üzerinde meydana geldi. B.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu K.M.A'nın kullandığı 59 AL 670 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücü B.T. ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Otomobil, Traktöre Çarptı: 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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