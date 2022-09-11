Otomobil, Tramvay Yolu Kenarındaki Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil, Tramvay Yolu Kenarındaki Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurup, savrulduğu tramvay yolu kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurup, savrulduğu tramvay yolu kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Emre Macit'in (30) kullandığı 34 FGS 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce bariyerlere vurdu ardından da tramvay yoluna geçip, kenardaki bir ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Macit ile yanındaki Esra Macit (30), Seren Ergin (30) araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçtakileri güçlükle bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Emre ve Esra Macit'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Ağır yaralanan Seren Ergin ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobilde bulunan köpek de öldü.

Savcının incelemesinin ardından Esra ve Emre Macit'in cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekiciyle tramvay yolundan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından bir süre duran tramvay seferleri de normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobil, Tramvay Yolu Kenarındaki Ağaca Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Tartıştığı Mesai Arkadaşını Öldürdü
Tartıştığı Mesai Arkadaşını Öldürdü
Obruk Gölü’nde Yüzlerce Balık Öldü
Obruk Gölü’nde Yüzlerce Balık Öldü
Otomobil İle Cip Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Otomobil İle Cip Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Malatya'da 3 Kişinin Öldüğü Vinç Kazasında Şüpheliler Adliyede
Malatya'da 3 Kişinin Öldüğü Vinç Kazasında Şüpheliler Adliyede
İsveç Genel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Başladı
İsveç Genel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Başladı
Çorlu’da İkinci El Eşya Deposunda Yangın
Çorlu’da İkinci El Eşya Deposunda Yangın
Eşinin Öldürdüğü Dilek, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eşinin Öldürdüğü Dilek, Son Yolculuğuna Uğurlandı