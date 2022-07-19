Otomobildeki Cinayetin Sanığına İndirimli 25 Yıl Hapis Cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Ercan Kimsesiz'i (33) otomobilde bıçaklayıp öldüren tutuklu sanık Suriye uyruklu Muhammed Hac Halil (22), "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı. Halil'in cezası, geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak cezası 25 yıla düşürüldü.

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde meydana geldi. Ercan Kimsesiz ile Suriye uyruklu Muhammed Hac Halil arasında otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammed Hac Halil, cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz'i yaralayıp kaçtı. Kimsesiz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muhammed Hac Halil'i kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Muhammed Hac Halil, geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Suriye uyruklu cinayet sanığı Muhammed Hac Halil hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

DAVA DEVAM ETTİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Muhammed Hac Halil'in yargılanmasına devam edildi. Davanın karar duruşmasında sanık ile ölen Ercan Kimsesiz'in şikayetçi yakınları hazır bulundu.

Ercan Kimsesiz ile olaydan önce konuşmak için evine gittiğini anlatan sanık Muhammed Hac Halil, "Ercan, bana amcamın oğlu A. hakkında kötü sözler söyledi. "Senin bacına da göz koymuş. A.'yı öldür" dedi. Olay günü de tekrar kendisiyle konuşmaya gittim. Yine bana "A.yı öldür" dedi. Arabaya bindik. Tartıştık. Ercan bıçağı çıkarttı. Bana vuracaktı. Elini kıvırdım, bacağını kestim. Öldürmek istemezdim. Çok pişmanım. Affınıza sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ercan Kimsesiz'in yakınları ise sanığın yalan söylediğini öne sürüp şikayetçi olduklarını belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Muhammed Hac Halil'i, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Halil'in cezasını, geleceği üzerindeki etkileri göz önüne alınarak 25 yıla düşürüp tutukluluk halinin devamına hükmetti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı