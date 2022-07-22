Otomobilin Çarptığı 2 Kadın Yaralandı

Otomobilin Çarptığı 2 Kadın Yaralandı

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen kadın ve elektrikli bisiklet kullanan başka bir kadına çarptı.

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bekleyen kadın ve elektrikli bisiklet kullanan başka bir kadına çarptı. Yol kenarında bekleyen kadın ağır, elektrikli bisikletteki kadın ise hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 UP 011 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında duran Ö.D. isimli kadına, ardında da elektrikli bisiklet kullanan G.S. isimli kadına çarptı. Kazayı gören polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ö.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobilin Çarptığı 2 Kadın Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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