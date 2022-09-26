Otomobilin Çarptığı 20 Yaşındaki Şerife Ağır Yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özlen (20), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü O.İ., ifadesi için emniyete götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. O.İ.'nin kullandığı 27 RM 466 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Özlen'e çaptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Özlen, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü O.İ. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı