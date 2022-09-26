Otomobilin Çarptığı 20 Yaşındaki Şerife Ağır Yaralı

Otomobilin Çarptığı 20 Yaşındaki Şerife Ağır Yaralı

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özlen (20), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özlen (20), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü O.İ., ifadesi için emniyete götürüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Halil Rıfatpaşa Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. O.İ.'nin kullandığı 27 RM 466 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Özlen'e çaptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Özlen, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü O.İ. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobilin Çarptığı 20 Yaşındaki Şerife Ağır Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kaza Şehidi Uzman Çavuş, Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaza Şehidi Uzman Çavuş, Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti (2)- Yeniden
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti (2)- Yeniden
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti
Kartal'da Otomobile Çarpan Motosikletli Yaralandı
Kartal'da Otomobile Çarpan Motosikletli Yaralandı
Diyarbakır- Batman Demir Yolunda Kaza Sonrası Seferler Yeniden Başladı
Diyarbakır- Batman Demir Yolunda Kaza Sonrası Seferler Yeniden Başladı
Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Kazada, Kamyonet Sürücü Tutuklandı
Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Kazada, Kamyonet Sürücü Tutuklandı
Bingöl'de Çiftlik Yangını; 6 Bin 500 Balya Saman Kül Oldu
Bingöl'de Çiftlik Yangını; 6 Bin 500 Balya Saman Kül Oldu