Otomobilin Çarptığı Kadının Öldüğü Kaza Kamerada

Otomobilin Çarptığı Kadının Öldüğü Kaza Kamerada

TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Topaç (61), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)-TOKAT'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Zöhre Topaç (61), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Kavşağı'nda meydana geldi. Tokat'tan Sivas'a giden Murat Küçükcirit idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Zöhre Topaç'a çarptı. İhbarla gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topaç, burada hayatını kaybetti. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. (DHA)

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Otomobilin Çarptığı Kadının Öldüğü Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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