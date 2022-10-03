Otomobilin Çarptığı Motosikletli Yaralandı; Kaza Anı Kamerada

Otomobilin Çarptığı Motosikletli Yaralandı; Kaza Anı Kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan gelen otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü Yunus Yılmaz (36), yaralandı.

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ara sokaktan gelen otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü Yunus Yılmaz (36), yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Ortaokul Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz'ın kullandığı 54 BV 336 plakalı motosiklete, ara sokaktan çıkan Ali Ö. (45) yönetimindeki 16 AEG 64 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen Yılmaz, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansırken, polis soruşturma başlattı. (DHA)

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Otomobilin Çarptığı Motosikletli Yaralandı; Kaza Anı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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