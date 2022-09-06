Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Parmakören kavşağında meydana geldi. Ahmet Özyiğit yönetimindeki 43 AAY 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Taş'a (67) çarptı. Kazada Taş ağır yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Özyiğit ise ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı