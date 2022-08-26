Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü; Kaza Kamerada

Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İbrahim Atalay (76), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Cemil P. (51) yönetimindeki 16 UAR 41 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Atalay'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Atalay yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü Cemil P. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı