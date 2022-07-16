Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Mehmet YİRUN/ ERGENE, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ergene, Çerkezköy ilçeleri yolu Velimeşe ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan A., 59 ACK 188 plakalı motosikleti ile ışıklı kavşaktan döndüğü sırada Çerkezköy istikametinden gelmekte olan Taylan Ş. yönetimindeki 59 ADG 27 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ramazan A., yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan A., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Taylan Ş. ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. (DHA)

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Otomobille Çarpışan Motosikletli Ağır Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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