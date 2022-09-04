Otomobille Husumetlisinin Önünü Kesip Pompalı İle Ateş Açtı: 1 Ölü (2)

OĞLUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜKayseri'de Bülent Bayrak'ın otomobille önünü keserek pompalı tüfekle öldürdüğü Hamza Kocaman (25) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Bülent Bayrak'ın oğlu Yusuf Eren...

OĞLUNU ÖLDÜREN KİŞİNİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de Bülent Bayrak'ın otomobille önünü keserek pompalı tüfekle öldürdüğü Hamza Kocaman (25) cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Bülent Bayrak'ın oğlu Yusuf Eren Bayrak'ın (17) geçen 17 Ağustos'ta Hamza Kocaman'ın kardeşi Harun Kocaman (17) tarafından bıçakla öldürüldüğü öğrenildi. Bunun üzerine Bülent Bayrak'ın da oğlunu öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyini öldürdüğü belirtildi. Cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı