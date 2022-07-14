Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Edilli köyü mevkisinde meydana geldi. Ali Dalançıkan kontrolündeki 81 DP 405 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Göl'ün kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı. Meliha Dalançıkan kaza yerinde hayatını kaybetti, Ali ve Nurten Dalançıkan ile İbrahim, Ayşe, Hanife ve Şevval Göl yaralandı. Gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Tır İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Tır İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Ergani'de Otomobil Tarlaya Devrildi: 7 Yaralı
Ergani'de Otomobil Tarlaya Devrildi: 7 Yaralı
Balıkesir'de Kamyonet Ve Otomobil Devrildi: 7 Yaralı
Balıkesir'de Kamyonet Ve Otomobil Devrildi: 7 Yaralı
Osmaniye'de Katı Atık Bertaraf Tesisinde Yangın
Osmaniye'de Katı Atık Bertaraf Tesisinde Yangın
Bursa'da Silahlı Saldırı; 3 Yaralı
Bursa'da Silahlı Saldırı; 3 Yaralı
Oto Lastik Tamircisi, İş Yerinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Yaralandı
Oto Lastik Tamircisi, İş Yerinde Uğradığı Silahlı Saldırıda Yaralandı
Safari Cipi Uçuruma Yuvarlandı; 2 Ölü, 8 Yaralı
Safari Cipi Uçuruma Yuvarlandı; 2 Ölü, 8 Yaralı