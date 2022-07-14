Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Edilli köyü mevkisinde meydana geldi. Ali Dalançıkan kontrolündeki 81 DP 405 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Göl'ün kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı. Meliha Dalançıkan kaza yerinde hayatını kaybetti, Ali ve Nurten Dalançıkan ile İbrahim, Ayşe, Hanife ve Şevval Göl yaralandı. Gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı