Otoyolda Bacak Koparan Yarış (2)

Otoyolda Bacak Koparan Yarış (2)

Adana'da, otoyolda arkadaşlarıyla buluşarak yaptığı yarışı kazanan, bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarpıp, bacağını koparan Emrah Yıldırım...

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ

Adana'da, otoyolda arkadaşlarıyla buluşarak yaptığı yarışı kazanan, bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarpıp, bacağını koparan Emrah Yıldırım (35), çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.

MODİFİYE ARAÇLARLA POZ VERMİŞ

Çeşitli suçlardan 21 kaydı olduğu öğrenilen Emrah Yıldırım'ın, modifiyeli araçlarla poz verip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Yıldırım'ın, videoda "Herkes kümesten horozunu, tavuğunu çıkarsın. Bizim horozumuz her zaman vardı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" dediği duyuldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otoyolda Bacak Koparan Yarış (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Eski Nişanlısını Kız Arkadaşıyla Birlikte Görüp, Tabancasını Ateşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Eski Nişanlısını Kız Arkadaşıyla Birlikte Görüp, Tabancasını Ateşledi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Beyoğlu'nda Otelde Yangın Paniği
Beyoğlu'nda Otelde Yangın Paniği
Yanlış Anlaşılma Yüzünden Çıkan Kız Kaçırma İddiasında Mahalle Karıştı: 2 Yaralı
Yanlış Anlaşılma Yüzünden Çıkan Kız Kaçırma İddiasında Mahalle Karıştı: 2 Yaralı
Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü (3)
Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü (3)
Luan Peres: Çok Güzel Bir Yıl Olacağını Düşünüyorum
Luan Peres: Çok Güzel Bir Yıl Olacağını Düşünüyorum
Ceyhun Kazancı: Torino Henüz Emirhan İçin Serbest Kalma Bedelini Ödemedi
Ceyhun Kazancı: Torino Henüz Emirhan İçin Serbest Kalma Bedelini Ödemedi
Aydın'da Alacak Kavgası; 1 Yaralı, 2 Gözaltı
Aydın'da Alacak Kavgası; 1 Yaralı, 2 Gözaltı