Otoyolda Bacak Koparan Yarış (2)

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ

Adana'da, otoyolda arkadaşlarıyla buluşarak yaptığı yarışı kazanan, bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarpıp, bacağını koparan Emrah Yıldırım (35), çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.

MODİFİYE ARAÇLARLA POZ VERMİŞ

Çeşitli suçlardan 21 kaydı olduğu öğrenilen Emrah Yıldırım'ın, modifiyeli araçlarla poz verip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Yıldırım'ın, videoda "Herkes kümesten horozunu, tavuğunu çıkarsın. Bizim horozumuz her zaman vardı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" dediği duyuldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı