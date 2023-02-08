Oyuncu İclal Aydın'ın acı günü. En sevdiği hayatını kaybetti...

Oyuncu İclal Aydın'ın acı günü. En sevdiği hayatını kaybetti...

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, sosyal medya hesabından acı gününü takipçileriyle 'Yerin cennet olsun' sözleriyle paylaştı.

İclal Aydın, annesini kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Aydın paylaşımında, “Annemiz Yücel Çoker’i 7 Şubat’ta saat 21.45'te kaybettik.
10 yılı aşan hastalığının son günlerini yoğun bakımda geçirdi. Teşhisin konduğu ilk günden bu geceye dek bize destek olan tüm yakınlarımıza, doktorlarımıza, hemşire, hasta bakıcı ve uzman çalışanlara gönülden teşekkür ederiz. Acısının son bulduğuna inanmak tesellimiz…

Bizim için hep böyle güzel, hep böyle genç… Yerin cennet olsun, Allah rahmetiyle kucaklasın…” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: halktv.com.tr

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