Oyuncu Onur Saylak ve ailesi depremzedeler için harekete geçti. Elleriyle konteyner yapıyorlar...

Ödüllü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan ayakta alkışlanacak girişim. Saylak, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin yaralarını saracak bir girişimde bulundu. Haberi sosyal medyadan paylaşan Saylak, babası ve kardeşiyle birlikte depremzedeler için ilk konteyneri tamamladıklarını duyurdu.

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın babası ve kardeşi, afet bölgesindeki barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner yaparak deprem bölgesine gönderdi.

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 ilde meydana gelen yıkımın ardından, hala binlerce depremzede için barınma sorunu devam ediyor. Yardım kampanyalarında çadır ve konteyner ihtiyacı en çok dile getirilen talepler arasında.

Daha önce de depremzedeler, Kızılay'ın bölgeye yeterli sayıda konteyner sağlayamadığını, çok sayıda ihtiyacın ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını söylemişti.

Kaynak: artigercek.com