Oyuncu Onur Saylak ve ailesi depremzedeler için harekete geçti. Elleriyle konteyner yapıyorlar...

Oyuncu Onur Saylak ve ailesi depremzedeler için harekete geçti. Elleriyle konteyner yapıyorlar...

Ödüllü oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan ayakta alkışlanacak girişim. Saylak, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin yaralarını saracak bir girişimde bulundu. Haberi sosyal medyadan paylaşan Saylak, babası ve kardeşiyle birlikte depremzedeler için ilk konteyneri tamamladıklarını duyurdu.

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'ın babası ve kardeşi, afet bölgesindeki barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner yaparak deprem bölgesine gönderdi.

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 10 ilde meydana gelen yıkımın ardından, hala binlerce depremzede için barınma sorunu devam ediyor. Yardım kampanyalarında çadır ve konteyner ihtiyacı en çok dile getirilen talepler arasında.

Daha önce de depremzedeler, Kızılay'ın bölgeye yeterli sayıda konteyner sağlayamadığını, çok sayıda ihtiyacın ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını söylemişti.

Kaynak: artigercek.com

Gündem
Haber Global’den ‘Uğur Arslan’ kararı “Son verilmiştir”
Haber Global’den ‘Uğur Arslan’ kararı “Son verilmiştir”
Pegasus'tan 'tahliye uçuşlarına' ilişkin önemli açıklama! Mutlaka bu işlemi yapın...
Pegasus'tan 'tahliye uçuşlarına' ilişkin önemli açıklama! Mutlaka bu işlemi yapın...
Depremzedeler için AB ülkelerinden vize kolaylığı! Listede Hollanda'da var
Depremzedeler için AB ülkelerinden vize kolaylığı! Listede Hollanda'da var
Şirin Payzın'ın 'mülteci' yoruma Halk TV'den geri vites: 'Yorumcunun kişisel görüşleridir'
Şirin Payzın'ın 'mülteci' yoruma Halk TV'den geri vites: 'Yorumcunun kişisel görüşleridir'
Haluk Levent'in sabrı taştı! Dikkat çeken 'bağış' açıklaması: İsteyenler AFAD'a yollasın
Haluk Levent'in sabrı taştı! Dikkat çeken 'bağış' açıklaması: İsteyenler AFAD'a yollasın
Fatih Altaylı, AFAD'ı eleştiri yağmuruna tuttu: 'Doğanın bir eseri mi yoksa kendi beceriksizliğiniz mi?'
Fatih Altaylı, AFAD'ı eleştiri yağmuruna tuttu: 'Doğanın bir eseri mi yoksa kendi beceriksizliğiniz mi?'
Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'nin acı kaybı... 'Yarım kalmadık, mahşere kaldık'
Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe'nin acı kaybı... 'Yarım kalmadık, mahşere kaldık'