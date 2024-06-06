Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Tusaş Tesislerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet, TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet, TUSAŞ tesislerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet, TUSAŞ tesislerini ziyaret etti. TUSAŞ’a gelişinde konuk Cumhurbaşkanı’nı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün karşıladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev, gerçekleşen görüşmelerin ardından yerli ve millî platformların nefes kesen gösterilerini izledi. Ziyaret kapsamında konuk Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet TUSAŞ Sergi Alanı’nı da gezdi."

Anka Haber Ajansı