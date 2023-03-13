Özcan Purçu: “Millet ‘Açım’ Diyor, İktidar Şükürsüzlükle Suçluyor”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, emekli maaşlarının en düşük net asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirterek “Emekli feryat ediyor; ‘3 bin 500 TL ile gel sen geçin geçinebilirsen’ diyor. Bakanlar, ‘her şey çok güzel, şahlanıyoruz’ diyor. Etin kilosu 300 TL, sütün kilosu 26 TL, beyaz peynir 140 TL. Millet ‘açım’ diyor, iktidar şükürsüzlükle suçluyor. Aç bıraktığınız emekliler 14 Mayıs sonrası şükredecek; size de yol verecek” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, emekli maaşlarının en düşük net asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirterek “Emekli feryat ediyor; ‘3 bin 500 TL ile gel sen geçin geçinebilirsen’ diyor. Bakanlar, ‘her şey çok güzel, şahlanıyoruz’ diyor. Etin kilosu 300 TL, sütün kilosu 26 TL, beyaz peynir 140 TL. Millet ‘açım’ diyor, iktidar şükürsüzlükle suçluyor. Aç bıraktığınız emekliler 14 Mayıs sonrası şükredecek; size de yol verecek” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, emekli maaşlarının artırılmasına ilişkin iki kanun teklifi verdi. Purçu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“EMEKLİYİ 3 BİN 500 TL’YE MAHKÛM ETMEK, ÖLÜME TERK ETMEK DEMEKTİR”

“Türkiye’de yaklaşık olarak 14 milyon emekli bulunmakla birlikte; emeklilerimizin aldıkları maaşlar son derece yetersiz olup; derinleşen ekonomik kriz ile emekli aylıkları adeta pula çevrilmiştir. Türk-iş tarafından Şubat 2023 sonu itibariyle açıklanan açık sınırı 9 bin 425 TL; yoksulluk sınırı ise 30 bin 700 TL’dir. Açlık sınırının bile 9 bin TL olduğu bir dönemde emekliyi 3 bin 500 TL’ye mahkûm etmek; onları adeta ölüme terk etmek demektir. Emekliler kiralarını, faturalarını ödeyememekte, yeterli beslenememekte, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz haldedir. Enflasyonun yüzde 180'lerin üzerinde seyrettiğini ve temel gıda, zorunlu ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının her gün yükselmeye devam ettiği bu süreçte emeklilerimizi insanca yaşamak istemektedirler. Etin kilosunun 300 TL olduğu günümüzde 3 bin 500 TL’ye emekli ne alsın? Kira mı ödesin; para faturalara mı gitsin? Yemek mi yesin?”

“BU İKTİDARLA ET VATANDAŞA LÜKSTÜ, EMEKLİYE HAYAL OLDU”

“Bu iktidarla et vatandaşa lükstü, emekliye hayal oldu. Artık emekli domates, salatalık alırken bile adet alır oldu. Zincir market kapılarında asılı olan indirimleri takip eder oldu. En sağlıklı gıdalarla beslenmesi gerekirken; kapı kapı indirimleri takip etmek durumuna düşürülen emekliler, ısınmak için AVM’lerde, köşe bucaklarda oturarak vakit geçirir oldu. Tek bir çaya bile muhtaç bırakıldı.”

“AÇ BIRAKTIĞINIZ EMEKLİLER 14 MAYIS SONRASI ŞÜKREDECEK, SİZE DE YOL VERECEK”

“Euro 21 TL’ye; dolar 19 TL’ye koşuyor, İktidar ekonomi düzeliyor diyor. Emekli feryat ediyor, ‘3 bin 500 TL ile gel sen geçin geçinebilirsen’ diyor. Bakanlar, ‘her şey çok güzel, şahlanıyoruz’ diyor. Etin kilosu 300 TL, sütün kilosu 26 TL, beyaz peynir 140 TL. Millet, ‘açım’ diyor; iktidar şükürsüzlükle suçluyor. Aç bıraktığınız emekliler 14 Mayıs sonrası şükredecek, size de yol verecek.

“EMEKLİ AYLIKLARI EN DÜŞÜK NET ASGARİ ÜCRET TUTARINA GETİRİLMELİ”

En azından emeklilerimize derhal iyileştirme yapılmalı; aylıkları en düşük net asgari ücret tutarına getirilmeli ve aylık gelirleri dışında her ay 1000 TL tutarında sosyal destek geliri almaları sağlanarak emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanmalıdır. Seçim sonrası Millet İttifakı gerekeni yapacak ve 14 milyon emeklimizi refaha kavuşturacaktır.”

Anka Haber Ajansı