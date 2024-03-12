Özel, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u Andı

Özel, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstiklal Marşı'mızın Parlamentomuz'da kabulünün 103'üncü yıldönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstiklal Marşı'mızın Parlamentomuz'da kabulünün 103'üncü yıldönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarını X hesabından yayınladığı mesajla andı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"İstiklal Marşı'mızın Parlamentomuzda kabulünün 103'üncü yıldönümünde, kurucu Meclisimizde milletvekili olarak görev yapmış büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

Anka Haber Ajansı

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