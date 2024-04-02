Özel, Van Seçimleri Sonrası Yaşanan Gelişmeler İçin Heyet Görevlendirdi

Özel, Van Seçimleri Sonrası Yaşanan Gelişmeler İçin Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bölgede inceleme yapmak için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bölgede inceleme yapmak için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararı sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri takip için bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşuyor.

Anka Haber Ajansı

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