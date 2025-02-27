Özel Ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Toplantısı Öncesi Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde kapalı toplantıda bir araya geldi.
Toplantıya, CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Anka Haber Ajansı