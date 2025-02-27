Özel Ve İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ön Seçim Toplantısı Öncesi Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı ön seçim toplantısı öncesinde CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi.