Özel'den Bahçeli'ye: "İfadeleri Ağır, Bir Adım Geri Atmam Ama Nezaketi De Elden Bırakmam"

CHP Genel başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kendisi hakkında sert ifadeler kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyondaki konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Devlet Beyin bugünkü ifadeleri ağırdır, gerekli cevabı verdim ama kendisi, 'Birbirimizi kırmıyoruz umarım, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor' dedi. Ben de, 'Nezaketi elden bırakmam. Devlet Beye de aynısını yaptım" dedi.

(TBMM) - CHP Genel başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kendisi hakkında sert ifadeler kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyondaki konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Devlet Beyin bugünkü ifadeleri ağırdır, gerekli cevabı verdim ama kendisi, "Birbirimizi kırmıyoruz umarım, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor" dedi. Ben de, "Nezaketi elden bırakmam. Devlet Beye de aynısını yaptım" dedi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda selamlaştı.

Özel, bu sabah partisini grup toplantısında kendisi hakkında, "CHP Genel Başkanı’nın mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemiler gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür" ifadelerini kullanan Bahçeli'yle görüşmesini şöyle değerlendirdi:

"Siyasette kişisel kırgınlıkları sürdürmek o partinin mensuplarına bir haksızlık olur. Ben adı hangi parti olursa olsun Meclis'te temsil edilen, geçmişte örneğin DEM Parti'nin hatrını soruyorduk diye bizi eleştirenler oluyordu. Ben diyordum ki, "Bu milletten oy alan her parti kıymetlidir." O yüzden Devlet Beyin bugünkü ifadeleri ağırdır, gerekli cevabı verdim ama kendisi, "Birbirimizi kırmıyoruz umarım, siyasetin gereği böyle ifadeler oluyor" dedi. Ben de, "Celal Bey de bilir, hepimiz doğru bildiğimizi söyleriz ama nezaketten taviz vermeyiz. Doğrusu budur. Bir adım geri atmam ama nezaketi de elden bırakmam. Devlet Beye de aynısını yaptım."

Anka Haber Ajansı