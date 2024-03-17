Özel’den Duayen Gazeteci Ali Sirmen İçin Taziye Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Cumhuriyet gazetesinin duayen yazarı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Ali Sirmen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesine başsağlığı diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Cumhuriyet gazetesinin duayen yazarı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Ali Sirmen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesine başsağlığı diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen için X hesabından taziye mesajı yayımladı. Özel’in mesajı şöyle:
“Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Cumhuriyet gazetesinin duayen yazarı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Ali Sirmen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesine başsağlığı diliyorum.”
Anka Haber Ajansı