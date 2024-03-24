Özel'den Erdoğan'a: “Filistin'e Destek İçin İsrail'e Ticareti Durdur"”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'daki mitinginde, "İsrail'le ticareti durdur, Ticaret durmadan zulüm bitmez' pankartı taşıyanların gözaltına alındığına dikkati çeken Özel, "Gözaltına alınan arkadaşların arkasındayız. Biz de Filistin'e destek için İsrail'e ticarete son vermelisin diyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bayraklı iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'daki mitinginde, "İsrail'le ticareti durdur, Ticaret durmadan zulüm bitmez" pankartı taşıyanların gözaltına alındığına dikkati çeken Özel, "Gözaltına alınan arkadaşların arkasındayız. Biz de Filistin'e destek için İsrail'e ticarete son vermelisin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayraklı iftar programında konuştu. Bayraklı Belediyesi Matematik Parkı'nda düzenlenen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmasına, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başlayan Özel, şunları söyledi:

“İrfan Önal bizim partide emek veren herkesin çok yakından tanıdığı 20 yaşında gençlik kolları başkanı olan, benimle birlikte parti meclisi üyeliği yapan, 2019'dan beri Bayraklı'da belediye meclis üyeliği ve belediye meclis başkan vekilliği görevlerini götüren, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarında emek emek mücadele etmiş ve bu mücadelelerin sonunda nereye geldiyse kendi emeğiyle gelmiş bir kardeşimizdir. Kendisine onu destekleyen bütün gençlik kolları, yüreği onunla birlikte olan adaylaşma sürecinde İrfan için katkı koyan bütün gençlik kollarının ortak adayı olan İrfan kardeşime başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.”

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orucu sadece sahur vaktinden iftar vaktine kadar bir şey yememek içmemek olarak kabul etmek, Ramazan'ı anlamamaktır. Ramazan'da bu bahsettiğim midenin orucudur. Ama hiç şüphe yok ki ağzın orucu kulağın orucu, aklın ve kalbin orucu midenin orucundan belki de daha önemlidir. Kötü söz söylememek, küfretmemek, hakaret etmemek, dedikodu yapmamak, ağzın orucudur, kem sözlere kulakları kapatmak, dedikoduyu dinlememek, iftiraya prim vermemek kulağın orucudur. İyi şeyler düşünmek, tasarlamak insanların iyiliği mutluluğu için çalışmak, planlamak zihinin aklın orucudur ve kalbin orucu da dünyanın neresinde bir kırık kalp varsa bir üzülen çocuk, korkan çocuk varsa korkan bir kadın varsa onlara sahip çıkmak, onları düşünmek ve o temiz duygularla kalbini oraya açmak da kalbin orucudur.”

PUTİN'E MESAJ YOLLADIM

Konuşmasına, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan konser saldırısını hatırlatarak devam eden Özel, “Bugün İslam coğrafyasında pek çok yerde üzücü olaylar oluyor. Ama öncelikle dün Rusya'da yapılan saldırıda son bilgilere göre 160'a yakın kişi IŞİD militanları tarafından yani sözde Müslümanlar kendisinden başkasını Müslüman görmeyenler ve sözde din için bir şeyler yaptığını söyleyenler tarafından Allah'ın yarattığı 160 kişi hem de çocuklarıyla, eşleriyle hiçbir günahları olmayan bir toplumsal alanda katledildiler. Ben Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'e ve yine Rusya Büyükelçisi'ne hepimizin üzüntülerini ileten birer mesaj yolladım. Orada hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

“FİLİSTİN'DE AKAN KAN DURMALI”

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da hatırlatan Özel, “Yine 3 aydır Filistin'de Hamas'ın yapmış olduğu bir saldırıya cevaben İsrail devletinin yapmış olduğu devlet terörüyle Filistin'de 32 bin kişiden fazla kişi hayatını kaybetti. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuktu. Bu katliama dur demek için dünyadaki 140 ülkedeki siyasi akrabalarımıza mektup yazarak Sosyalist Enternasyonal'de Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kurultayında ayrı ayrı çağrılar yaparak ifade etmiştik. Bugün Türkiye'nin sıcak gündeminde de Filistin var olmalı. Orada akan kan durmalı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3. Genel Başkanımız Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit'in durduğu noktadayız. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Yaser Arafat'la kurduğu dostluk, dayanışma ve Filistin'e sahip çıkan pozisyon, Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonudur. Türk solu asla ve asla Filistin davasına uzak değildir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin'e koyduğu dayanışma, mücadele, mücadelemizdir. Onların da tarih önünde saygıyla huzurlarında eğiliyoruz” diye konuştu.

“FİLİSTİN'E DESTEK İÇİN İSRAİL'E TİCARETE SON VERMELİSİN DİYORUZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da düzenlediği mitinginde Filistin'e destek amacıyla "İsrail'le ticareti durdur, Ticaret durmadan zulüm bitmez" pankartı taşıyanların gözaltına alındığını söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

“Tayyip Erdoğan'ın Ankara mitinginde dün Filistin'e destek olmak için İsrail'le ticareti durdur. Ticaret durmadan zulüm bitmez diyen pankartı taşıyanları yaka paça gözaltına aldılar. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Meydanlara gelen, tepki gösteren gençleri gözaltına alma. Filistin'e sahip çıkanları gözaltına alma. Bunların gereğini yap. Bunu yapmanı bekliyoruz ve ailendekilerin yakın çevrenin yandaşlarının İsrail'le yaptığı ticaretin Filistin'e bomba olarak yağdığını, İsrail'in bundan cesaret aldığını hep birlikte görüyoruz. Bu yüzden biz de toplattığı pankartın gözaltına aldırdığı arkadaşların arkasındayız. Filistin'e destek için İsrail'e ticarete son vermelisin diyoruz.”

Ramazan'ın barış, sevgi, sabır, huzur getirmesini dileyerek sözlerine devam eden Özel, konuşmasını şöyle noktaladı:

“Yapacağınız seçim, gelecek hafta pazar günü bu saatlerde Bayraklı'yı kim yönetecek, İzmir Büyükşehir'i kim yönetecek bunların her birisi belli olmuş olacak. Ümit ediyoruz, Bayraklı'da İrfan Önal kardeşimiz belediye başkanı olacak. Ona inanıyoruz, ona güveniyoruz. Yine bugün bütün gün birlikte çalıştığımız, ardından benim buraya gelirken kendisi Menderes'e giden, daha önce de sizinle defalarca burada olan çok sevgili Cemil Tugay'ın selamlarını getirdim, kabul buyurunuz. Önümüzdeki hafta pazar günü işi ehline İrfan gibi bir gence, Cemil Tugay gibi başarılı bir belediye başkanına sakin, kararlı, inançlı, İrfan kardeşimle birlikte ekip ruhuyla, takım ruhuyla çözecek olan Cemil Tugay'a da sizlerden destek istiyorum.”

Anka Haber Ajansı