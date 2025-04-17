Özel’den Silivri’de İmamoğlu’na Ziyaret: “İmamoğlu, İstanbul’a Yapılan Büyük Kötülüğü Deşifre Edecek”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından “Ekrem Başkan hem cumhurbaşkanı adayımız olarak içeride çalışıyor hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı, seçilmiş başkanı ve İstanbul’un verdiği vazife ile İstanbul’un muhafızı olarak çalışıyor. Bize bugün heyetimize, İstanbul’a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğin

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, "Ekrem Başkan hem cumhurbaşkanı adayımız olarak içeride çalışıyor hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı, seçilmiş başkanı ve İstanbul’un verdiği vazife ile İstanbul’un muhafızı olarak çalışıyor. Bize bugün heyetimize, İstanbul’a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğini, önümüzdeki günlerde bunu deşifre edeceğini ve o gündemle İstanbul’un, Türkiye’nin dikkatini bu noktaya çekeceğini, İstanbul’un kendisine emanet olduğunu, onun burada tutulmasının kendisine değil; İstanbul’a ihanet olduğunu söylüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde, görevden alınan İBB Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, görevlerinden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak yargı kararıyla engellenen Can Atalay, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ile İBB bürokratları Ceyda Kiryak, Fatoş Pınar Türker, Elif Güven, İpek Elif Atayman ve Güldem Işık ile görüştü. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından Özel, cezaevi önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Kadın tutuklular için “Burada niçin oldukları, neden bulunduruldukları konusunda hiçbir fikirleri yok” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hikayelerini dinlediğinizde siz de şaşırıyorsunuz. Gerçekten insan üzülüyor ve utanıyor. Diğer yandan bir diğer özellikleri de sürekli yalancı şahit olmaya, iftira atmaya yönelik baskı altında tutuluyorlar. Bu baskılar "SEGBİS’ten görüşüyoruz. Birazdan ekran kapanır. Beni bir daha göremezsin. Evlatlarını 10 yıl göremezsin’ diye hangi savcıların kime, ne zaman, ne dediğini biliyorum. Benim elimde ve bu zulüm sürdükçe ileride verecekleri hesabın süresi de uzayacak. Buradan bir kez daha uyarıyorum, kimseyi çocuğuyla, özgürlüğüyle tehdit etmeyin. Ne demek "istediğim gibi ifade vermiyorsun?" Ne demek "benim dediklerimi desen, benim dediklerimi söylesen, işin kolay.'

Dünya kadar belediye başkanını sen içeriye alacaksın. Bomboş iddianame. Hadi hazırla. Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na söylüyorum, MASAK raporun vardı ya, kuvvetli kanıtların vardı ya, şahitlerin vardı ya, hani iddianame? Bir iddianame yazamaz durumdalar ve yeni şahitler üretmek üzere İstanbul Büyükşehir’le geçmişte çalışmış, şimdi çalışmayanlara ‘Şöyle ifade ver’. İstanbul’da bakanlıktan ihale almış kişilere diyor ki, ‘Bak oradaki ekmeğinden olursun, burada yalan söyle’. Buradan bütün Türkiye’ye ve Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanı’na sesleniyorum, arkadaşlarımız içeride, bütün deliller, ifadeler elinde, haydi gelin, iddianameyi yazın, görelim, görelim bakalım, ne yazacaksınız? Her tuttuğunuz dal elinizde kaldı."

"Bahçeli’ye yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum"

Özgür Özel, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı çağrıyı tekrarlamak istediğini belirterek, "Bütün arkadaşlarımızla da konuştuk. Devlet Bey hep diyordu ya "CHP, Terörsüz Türkiye’ye ne diyor'. Ben diyorum ki Devlet Bey’e, haydi 3T. Ben varım. Biz varız. Terörsüz Türkiye, tutuksuz yargılama, tutuklulara tahliye, TRT’den yayınlama. Bütün iddiaları, Silivri’den yapılacak yargılamayı, televizyondan, TRT’den yayınlayın. Savcının sorularını da millet duysun, alacağı cevapları da millet duysun. Emniyette de savcılıkta da tek tek cevaplarını verdik. Veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Terörsüz Türkiye’ye de ben destek veriyorum. Devlet Bey’den de tutuksuz tahliye ve TRT’den canlı yayın konusunda destek bekliyoruz. O zaman yepyeni bir Türkiye başlayacak. Biz üzerimize düşen cesareti gösteriyoruz. Herkes göstersin" diye konuştu.

"Ekrem Başkan İstanbul’un muhafızı olarak çalışıyor"

Ekrem İmamoğlu'nun, hem CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak içeride çalıştığını söyleyen Özel, İmamoğlu'nun şu mesajlarını aktardı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Başkanı, seçilmiş başkanı ve İstanbul’un verdiği vazife ile İstanbul’un muhafızı olarak çalışıyor. Bize bugün heyetimize, "İstanbul’a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğini, önümüzdeki günlerde bunu deşifre edeceğini ve o gündemle İstanbul’un ve Türkiye’nin dikkatini bu noktaya çekeceğini, İstanbul’un kendisine emanet olduğunu, onun burada tutulmasının kendisine değil; İstanbul’a ihanet" olduğunu söylüyor. "İstanbul’u bu millet 5 yıllığına bana emanet etti. Ben İstanbul’un muhafızıyım. İstanbul’a saldırıyorlar. Yaptıklarının farkındayım. Yarından tezi yok, bunları açıklayacağım" notunu sizlerle paylaşmak isteriz."

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının Meclis'te okutulması

Can Atalay ile yaptıkları görüşmenin tarihi bir önemi bulunduğunu vurgulayan Özgür Özel, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın, Meclis’te okutulmak üzere, Yargıtay’a da kararın gereğinin yerine getirilmek üzere yollanmış bir karar olduğunu belirtti. Özel, şöyl devam etti:

"Anayasaya aykırı bir şekilde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da biliyor ki kendisiyle bunları defalarca konuştuk, AYM kararları herkesi bağlar, Anayasa'da öyle yazıyor. Yasayı, yürütmeyi, yargıyı ayrı ayrı bağlar. Birileri yargıya ‘AYM kararına uyma’ dedi ve Anayasa Mahkemesi’ne bu konuda itiraz edildi. Anayasa Mahkemesi, kararının herkesi bağladığını söyledi. Kararı da gerekçeli olarak ilan etti. Bu kararın Meclis’te okunması lazım. Okunmaması anayasaya karşı suç. Suçu işleyen Numan Kurtulmuş. Dün o hataya ortak olmayıp Meclis Başkanvekilliği görevi sırasında kararı okutan Gülizar Biçer Karaca doğrusunu yaptı. Memlekette Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması için bir yargılama olsa Numan Kurtulmuş ceza alır, Gülizar Biçer Karaca da beraat eder. Gülizar Biçer Karaca, belki de Numan Kurtulmuş’u da kurtardı yaptığı işle. Meclis adına yaptı. Şimdi bu yapılan iş ile ilgili atıp tutuyorlar. Ya siz kimsiniz Anayasa Mahkemesi kararına uymamak, uyanı da suçlamak... Numan Bey’i aramızdaki hukuka da binaen nezaketle uyarıyorum. Siz ne demiştiniz ilk başta? ‘Bizi, beni destekleyin’ dediniz. Ben ne dedim? ‘İki yıllığına aday çıkarıyorum, iki yıl boyunca tarafsız Meclis Başkanlığı yapın, iki yıl sonra karşınıza aday çıkarmayacağım, sizi destekleyeceğim’. Şimdi geldik son noktaya dayandık. Zurnanın ‘zırt’ dediği yerdeyiz. Mihenk taşının vurulduğu yerdeyiz. Anayasa Mahkemesi kararı Anayasa’ya uygun okutulmuş. Buna karşı ‘Artık okutuldu, gereği yapıldı’ demek yerine dün tutanaklara erişimi kaldırmayı, neymiş efendim, tedbiren kaldırıyormuş, Meclis’te konuşulan şey tutanakta olur. Tutanak Meclis’in namusudur. Kararı Anayasa Mahkemesi’nden okutan Meclis Başkanvekili. Şimdi ona karşı bir pozisyon alacakmış, yok yetkilerini kullanacakmış. Yetkilerini kullanacaksan okutulan kararın arkasında duracaksın. Yoksa asla ve asla tarafsızlığını hiçbirimize de anlatamazsın, Türkiye’ye de anlatamazsın, kendi vicdanına da anlatamazsın. Ben o HAS Parti döneminden gelen ve aslında nasıl farklı düşündüğü bilinen bir kişinin, yastığa başını koyduğunda kendine ve vicdanına anlatamayacağı bir işe imza atmamasını tavsiye ederim. Atarsan ne olur? Ne dedim? Sordu İstanbul basını, ‘Bu yapılanlar nedir’ dedi bu sürecin başında. ‘Savaş ilanıdır’ dedim. ‘Tayyip Bey savaş ilan etmiştir, başımızın üstündedir’ dedim. ‘Siz ne yapacaksınız’ dediler. ‘Savaş ilan edilen birisi ve bir parti ne yapacaksa onu yapacağım’ dedim. Numan Bey’e söylüyorum. Sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Savaş ilanı kabul ederim. Meclis Başkanvekilimi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Katip üyemi tehdit etme, savaş ilanı kabul ederim. Bundan sonra da anayasaya aykırı bir adım atma, savaş ilanı kabul ederim."

MHP’li Ataman’a: “Terbiyesizlik”

Özgür Özel, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın "3T çıkışının" sorulması üzerine, "3T ile cevap vereyim. Terbiyesizlik, terbiyesizlik, terbiyesizlik" dedi.

Anka Haber Ajansı