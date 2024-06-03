Özer Uçuran Çiller, Son Yolculuğuna Uğurlandı, Cenaze Törenine Erdoğan Da Katıldı

Haber: Onur Dursun

(İSTANBUL)- Önceki gün yaşamını yitiren eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Uçuran Çiller, İstanbul Yeniköy’deki yalısında önceki gün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çiller için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören nedeniyle cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Törene Çiller ailesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Adalet Bakanı Mehmet Ağar, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İBB Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de aralarında bulunduğu siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

"Ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi"

Erdoğan cenaze töreninde şöyle konuştu:

"Şu anda musallada bulunan Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Eşi Tansu Hanım, başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendi. Son dönemlerdeki rahatsızlığıyla uzun bir süre malum bir rahatsızlığı oldu. Uzun zaman bu çileyi çekti. Rabbim taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder ve bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben son dönemlerde kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Rabbim mekânını ali eylesin. Mekanını cennet eylesin. Tüm tanıyanlarına, eşlerine dostlarına sabırlar diliyorum.”

Cenaze töreninin ardından Çiller'in cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü.

Anka Haber Ajansı