Özge Öğretmen, İlk Görev Yerine Giderken Kazada Yaşamını Yitirdi

Özge Öğretmen, İlk Görev Yerine Giderken Kazada Yaşamını Yitirdi

ERZURUM'un Hınıs ilçesine anasınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (26), babası ve amcasının kızı ile görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Hınıs ilçesine anasınıfı öğretmeni olarak atanan Özge Kılıç (26), babası ve amcasının kızı ile görev yerine giderken kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Hınıs ilçesi Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca önceki gün yapılan atamalarda Özge Kılıç, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Kongor Mahallesi'ndeki bir okula anasınıfı öğretmeni olarak atandı. Büyük sevinç yaşayan Özge Kılıç, amcasının kızı Gamze Yavuz (32) ve babası Hüseyin Kılıç (56) ile birlikte otomobille görev yerine gitmek için Isparta'dan yola çıktı. Hüseyin Kılıç yönetimindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, dün saat 14.30 sıralarında Hınıs ilçesi Aşağı İncesu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek tarlaya takla attı. Kazada Özge Kılıç yaşamını yitirdi, Hüseyin Kılıç ile Gamze Akyol ise hafif yaralandı. Kılıç ve yeğeni Gamze Akyol, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özge Kılıç'ın cenazesi de morga kaldırıldı.

Özge Kılıç'ın 2 yıl önce Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduğu bildirildi. (DHA)

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Özge Öğretmen, İlk Görev Yerine Giderken Kazada Yaşamını Yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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