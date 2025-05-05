Özgün Özel'e Saldıran Şüphelinin Pansiyon Görüntüleri Ortaya Çıktı, Gözaltı Süresi Bir Gün Uzatıldı

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Tengioğlu’nun, saldırıyı gerçekleştirdiği AKM’ye yürüme mesafesinde bir pansiyonda kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Haber/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Tengioğlu’nun, saldırıyı gerçekleştirdiği AKM’ye yürüme mesafesinde bir pansiyonda kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

CHP lideri Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan törenin çıkışında fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, saldırıdan hemen sonra gözaltına alınıp Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Evlat katili olduğu ve çok sayıda sabıkası bulunduğu ancak 2020’de şartlı salıverildiği ortaya çıkan saldırgan, bir süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltı süresi uzatıldı

Selçuk Tengioğlu'nun adliyeye sevk edilmesi beklenirken savcılık yetkilileri "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" notunu paylaştı.

Pansiyon görüntüleri ortaya çıktı

Saldırganın, AKM'ye yürüme mesafesinde, Tarlabaşı'nda bir pansiyonda çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında, saldırganın, olaydan bir gün önce 3 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında resepsiyonda görevlilerle konuştuğu, olay günü 4 Mayıs'ta saat 08.30 civarında ise resepsiyondan geçişi, içecek aldığı anlar yer alıyor.

"Neden adli bir saldırıymış gibi Asayiş Şube bakıyor?"

Saldırganın bu sabah adliyeye sevk edileceği haberleri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmesi tepkilere oldu. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şu soruları yöneltti:

"Saldırgan sabah adliyeye sevk edilecekmiş. Arkasındaki ilişkiyi araştırdınız mı? Dört günlük gözaltı süresi var ama 24 saat dolmadan adliyeye sevk edilecek. Neden örgütlü suçlar bürosuna gönderilmedi de adli bir saldırıymış gibi Asayiş Şube bakıyor? Hangi motivasyonla yaptığı konusunda bir araştırma yapıldı mı? Dört gün hiç ifade bile almadan belediye başkanlarını emniyette bekleteceksiniz ama Genel Başkanımıza saldıran şahsı apar topar sevk edeceksiniz.

Apart otelde yatacak parası var ama buna rağmen CHP'den istediğini iddia ettiği yemek kartına mı ihtiyacı var? Apart otelin fiyatı ne kadar? Veresiye mi kalıyor, hiçbir iş yapmayan bir insan nasıl ödüyor bunu? Neden ben sorduğumda bana "Osmanlı çocuğuyum" cevabını verdi?

"17 yıl cezaevinde kalan biri nereden biliyor o kapıyı?"

Neden bütün troller ortaya çıkan bu ifade yüzünden saldırıyorlar? Çünkü olay olduktan 4-5 dakika sonra hangi motivasyonla yaptığını ortaya çıkarttım o açıklamayla ve çılgına döndüler. Ben AKM'nin protokol kapısının girişini bilmiyordum, sordum ve o kapıdan da giriş çıkış yapmadım. 17 yıl cezaevinde kalan biri nereden biliyor o kapıyı, Genel Başkanımızın gelip gideceği saati nereden biliyor? "Gördüm, kendime hakim olamadım vurdum" diyor. Buna kim inanır! Eğer İçişleri Bakanı'nın kendisi, Emniyet, Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruları açıklığa kavuşturmuyorsa bu işten sorumludurlar. Arkasındaki gerçeği çıkartmak zorundalar, bu bir siyasi saldırıdır."

Anka Haber Ajansı