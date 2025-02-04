Özgür Çelik: “Adaleti, Demokrasiyi Ve İfade Özgürlüğünü Savunmaya Devam Edeceğiz”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sokak röportajı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan yurttaş ile tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör'ü Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Çelik, “Adaleti, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Haklının yanında, zalimin karşısındayız. Erken seçim sandığı gelecek, zulüm bitecek” açıklamasını yaptı.