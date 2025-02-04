Özgür Çelik: “Adaleti, Demokrasiyi Ve İfade Özgürlüğünü Savunmaya Devam Edeceğiz”
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sokak röportajı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan yurttaş ile tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör'ü Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Çelik, “Adaleti, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Haklının yanında, zalimin karşısındayız. Erken seçim sandığı gelecek, zulüm bitecek” açıklamasını yaptı.
(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sokak röportajı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan yurttaş ile tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör'ü Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Çelik, “Adaleti, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Haklının yanında, zalimin karşısındayız. Erken seçim sandığı gelecek, zulüm bitecek” açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul İl Kadın Kolları Sekreteri Pınar Mısırlıoğlu, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Nermin isimli yurttaşı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör’ü Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde ziyaret etti.
Bu ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Adaleti, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Haklının yanında, zalimin karşısındayız. Erken seçim sandığı gelecek, zulüm bitecek” ifadelerini kullandı.
Anka Haber Ajansı