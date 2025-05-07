Özgür Çelik: 'Beyazıt Meydanı’nda Bomba İhbarı Yapıldı' Şeklindeki İfadeler Gerçeği Yansıtmamaktadır

Özgür Çelik: 'Beyazıt Meydanı’nda Bomba İhbarı Yapıldı' Şeklindeki İfadeler Gerçeği Yansıtmamaktadır

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyazıt Meydanı'nda bu akşam düzenlenecek olan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi, "Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyazıt Meydanı'nda bu akşam düzenlenecek olan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi, "Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Beyazıt Meydanı'nda yapılacak. Miting öncesi "Beyazıt Meydanı'nda bomba ihbarı yapıldı" iddiasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik şunları kaydetti:

"Bazı basın yayın organlarında geçen "Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı" şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor. Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız."

Anka Haber Ajansı

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