Özgür Çelik: Bugün Saat 20.30’da Yine Saraçhane'deyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasının ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’ndan halka seslendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çelik, “Bugün saat 20.30’da yine Saraçhane Meydanı’ndan adalet diye, demokrasi diye, özgürlük diye haykıracağız.” dedi.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasının ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’ndan halka seslendi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Çelik, “Bugün saat 20.30’da yine Saraçhane Meydanı’ndan adalet diye, demokrasi diye, özgürlük diye haykıracağız.” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’ndan halka seslendi. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Çelik, “Dün sabah demokrasiye bir darbe yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. O andan itibaren vatandaşlarımızın Saraçhane’ye gelişini engellemek için sosyal medyada erişim engelleri yapıldı. Ulaşım engellendi. İlçe binalarının önünden araçlarımızın kaldırılması engellendi. Fakat buna rağmen 100 binler Saraçhane’ye geldi ve dün akşam saat 20.30’da Saraçhane’de yüzbinler özgürlük, demokrasi ve adalet diye haykırdılar. Korku duvarlarını tuz buz ederek o korku duvarlarını yıkarak Saraçhane’nin önüne gelen gençlere, kadınlara, değerli büyüklerimize, tüm İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“İmamoğlu’na, demokrasiye, millet iradesine sahip çıkacağız, asla vazgeçmeyeceğiz”

“Biz dün gece buradaydık. Genel Başkan’ımız Özgür Özel ile, milletvekillerimiz ile, belediye başkanlarımız ile, ilçe başkanlarımız ile, kadınlarla, gençlerle geceyi burada geçirdik. Milletin emaneti olan Saraçhane’de geçirdik geceyi. Bugün de buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Bugün saat 20.30’da da burada olacağız. Bugün saat 20.30’da yine Saraçhane Meydanı’ndan adalet diye, demokrasi diye, özgürlük diye haykıracağız. Ne demişti Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Ben kendimi millete emanet ediyorum’ demişti. Emanete sahip çıkacağız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkacağız, demokrasiye dahip çıkacağız, millet iradesine sahip çıkacağız, asla vazgeçmeyeceğiz. Bu daha başlangıç. Mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı