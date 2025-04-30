Özgür Çelik: Büyük Bir Koordinasyon İçinde Ülkemiz İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39 ilçe başkanı, il yöneticileri ve belediye başkanlarıyla İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Çelik, "Ülkemizin içine sokulduğu karanlığı aydınlatmaya kararlı; dünden daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39 ilçe başkanı, il yöneticileri ve belediye başkanlarıyla İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Çelik, "Ülkemizin içine sokulduğu karanlığı aydınlatmaya kararlı; dünden daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "39 İlçe Başkanımızla, İl Yöneticilerimizle ve Belediye Başkanlarımızla, İl Başkanlığımızda bir araya geldik. Ülkemizin içine sokulduğu karanlığı aydınlatmaya kararlı; dünden daha güçlüyüz. Yan yana, omuza omuza, büyük bir koordinasyon içinde ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı