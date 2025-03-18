Özgür Çelik: "Ekrem Başkanımızı Savunmak İçin Maltepe'de Buluşalım"

Özgür Çelik: "Ekrem Başkanımızı Savunmak İçin Maltepe'de Buluşalım"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine vatandaşları yarın saat 14.00'te Maltepe Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi üzerine vatandaşları yarın saat 14.00'te Maltepe Cumhuriyet Meydanı'na davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yarın İstanbul'da yapılacak olan toplu açılış töreninde İmamoğlu'nu savunmak adına vatandaşları davet etti.

Çelik'in X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

" Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım! TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"

Anka Haber Ajansı

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