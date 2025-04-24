Özgür Çelik: Ekrem İmamoğlu Davası Bahane Edilerek Nasıl Seçim Hazırlığı Yapılıyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan 24 şirketin 12'sinin reklam şirketi olduğu ve böylelikle 30 bin reklam panosunun artık devletin atadığı yöneticilerle kontrol edildiği bildirildi. Bu hamle, "Seçim öncesi iletişim kuşatması" olarak nitelendirildi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan 24 şirketin 12'sinin reklam şirketi olduğu ve böylelikle 30 bin reklam panosunun artık devletin atadığı yöneticilerle kontrol edildiği bildirildi. Bu hamle, "Seçim öncesi iletişim kuşatması" olarak nitelendirildi.

Çelik, sosyal medya hesabından "Hukuk mu, fırsatçılık mı? Gerçekleri konuşalım: Ekrem İmamoğlu davası bahane edilerek nasıl seçim hazırlığı yapılıyor?" notuyla bir video paylaştı.

Videoda şu ifadeler yer alıyor:

"Gerçekleri konuşalım. Reklam panoları kimin eline geçti? Son haftalarda Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla birlikte 24 şirkete kayyum atandı. Ama bu 24 şirketten 12'si reklam şirketi. Türkiye'nin açık hava reklam ağının yarısı artık kayyum kontrolünde. Kent Vizyon, Vizyon Kent, Urbanmedia, SMO, BVA, SEV... Bunlar sadece şirket adı değil, bunlar Türkiye'nin dört bir yanındaki bilboardları yöneten firmalar. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yaklaşık 30 bin reklam panosu artık devletin atadığı yöneticilerle kontrol ediliyor. Bu sadece bir yolsuzluk davası değil, bu seçime giderken muhalefetin görünürlüğünü ortadan kaldırma operasyonudur. Bir belediye başkanına dava açıp reklam firmalarına kayyum atayarak hem itibarı hedef alınıyor hem de iletişim alanına el konuluyor. Bu operasyonun adı: Seçim öncesi iletişim kuşatması. Bu sadece bir "dava" değil! Bu, iletişimi susturma operasyonu."

Anka Haber Ajansı