Özgür Çelik: “Evladına Olan Hasretini Tam Yüreğimizde Hissediyoruz”

Özgür Çelik: “Evladına Olan Hasretini Tam Yüreğimizde Hissediyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyonlarda “kent uzlaşısı” soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın 5 yaşındaki kızının kapıya “Polisler buraya giremezler” fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Evladına olan hasretini tam yüreğimizde hissediyoruz” dedi.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen operasyonlarda “kent uzlaşısı” soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın 5 yaşındaki kızının kapıya “Polisler buraya giremezler” fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Evladına olan hasretini tam yüreğimizde hissediyoruz” dedi.

"Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan geçen hafta tutuklanarak Silivri Cezaevine götürüldü.

Şahan’ın 5 yaşındaki kızı Deren evinin kapısına “Polisler buraya giremezler” notu astı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Deren’in kapıya astığı notu şu sözlerle paylaştı:

“Hiçbir evladımız babasından ayrı büyümesin diye, 5 yaşındaki bir çocuğun kalem tutan eli kendi kapısına bu yazıyı yazmasın diye, Bir sabah uyandığımızda ülkemize ve evlerimize ateş topu düşmesin diye, Yargı sopasıyla ülkenin üretken, çalışkan ve halktan yana evlatları zindanlara atılmasın diye, Mücadelemizi büyütecek, adil ve mutlu günleri getireceğiz. Emrah Başkanımızla omuz omuzayız. Evladına olan hasretini tam yüreğimizde hissediyoruz”

Anka Haber Ajansı

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