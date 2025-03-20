Özgür Çelik: Gençlerden Korkmayın. Onlar Bu Milletin Geleceği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencileri Saraçhane’ye yürüdü. Saraçhane önünde eylem yapan öğrencilerin yanına gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB binası önünde konuşma yaptı. Çelik, gençlerin korku duvarlarını yıkarak geldiğini ve gençlerin önünde hiçbir duvarın duramayacağını vurguladı. Çelik sosyal medya hesabından da "Gençlere engel olmayın. Onlar evine

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencileri Saraçhane’ye yürüdü. Saraçhane önünde eylem yapan öğrencilerin yanına gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB binası önünde konuşma yaptı. Çelik, gençlerin korku duvarlarını yıkarak geldiğini ve gençlerin önünde hiçbir duvarın duramayacağını vurguladı. Çelik sosyal medya hesabından da "Gençlere engel olmayın. Onlar evine geliyor. Gençlerden korkmayın. Onlar bu milletin geleceği" çağrısını yaptı.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto eden üniversite öğrencileri Beyazıt'tan Saraçhane’ye yürüdü. Saraçhane önünde eylem yapan öğrencilerin yanına gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB binası önünde konuşma yaptı. “Saraçhane'deyiz. Dün buradaydık. Dün gençler, kadınlar korku duvarını yıkarak burada yüz binler oldular ve burada adalet, demokrasi, özgürlük diye haykırdılar. Şu anda da İstanbul’un dört bir yanında gençler yine o korku duvarlarını yıka yıka, o korku duvarlarını tuzbuz ede ede geliyorlar." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"İşte üniversite öğrencileri geldi. Akşam saat 20.30’a çağrı yaptık. Partililer geliyor, gençler geliyor, kadınlar geliyor, İstanbullular geliyor. Artık İstanbul'da o korku duvarlarını gençler özellikle, kadınlar tuzbuz ederek geliyorlar. Akşam saat 20.30’da burada olacağız. Adalet diye haykırmaya, demokrasi diye haykırmaya devam edeceğiz. Dün gece buradadaydık, bu gece de burada olacağız. Burası milletin evidir, burası milletin emanetidir. Hem milletin evini koruyacağız, hem milletin emanetini koruyacağız hem de demokrasi diye adalet diye bağırmaya devam edeceğiz. İşte bu gençler korku duvarlarını yıkıp geliyorlar. Gençlerin önünde hiçbir duvar duramaz. Toplumun önüne korku duvarı kurmaya çalışan, toplumun önüne o korku duvarlarını kurmaya çalışan Ankara'daki o bir avuç görsün. İstanbul’un dört bir yanından o korku duvarlarını tuzbuz ederek insanlar Saraçhane’ye geliyorlar ve gelmeye devam edecekler.”

"Gençlerden korkmayın. Onlar bu milletin geleceği"

Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Çelik, "Saraçhane gençlerin evidir, öğrencilerin evidir. İstanbul’un en güzel yurtları, kütüphaneleri burada, memleketini ve gençlerini çok seven Ekrem Başkanımızın yönetiminde hayata geçmiştir. Gençlere engel olmayın. Onlar evine geliyor. Gençlerden korkmayın. Onlar bu milletin geleceği." dedi.

Anka Haber Ajansı