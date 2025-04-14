Özgür Çelik: "Kadınlara Hakaret Etmeyi Kendine Hak Gören Bu Kötülüğü Ve Ahlaksızlığı Ülkemizden Defedeceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Meclis Üyesi Bahar Günçiçek'e yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Konuyla ilgili hukuki süreci takip edeceklerini aktaran Çelik, "Asıl hesabı milletimiz, en başta da kadınlar, sandıkta soracak. Kadınlara hakaret etmeyi kendine hak gören bu kötülüğü ve ahlaksızlığı ülkemizden defedeceğiz" dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Meclis Üyesi Bahar Günçiçek'e yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Konuyla ilgili hukuki süreci takip edeceklerini aktaran Çelik, "Asıl hesabı milletimiz, en başta da kadınlar, sandıkta soracak. Kadınlara hakaret etmeyi kendine hak gören bu kötülüğü ve ahlaksızlığı ülkemizden defedeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sinem Dedetaş ile Bahar Günçiçek'e yönelik hakaretlere X hesabından yaptığı açıklamada tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün iktidar medyasında bolca boy gösteren bir ismin Üsküdar'ın seçilmiş Başkanı Sinem Dedetaş hakkında çirkin sözlerine utanarak şahit olduk. Yine AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı, Meclis Üyemiz Bahar Günçiçek'e ağıza alınmayacak hakaretler etti.

"Bu ahlaksızlıklar iktidarın her geçen gün devam eden siyasi çöküşünün ve çürümüşlüğünün göstergesidir"

Bahçelievler'de yaşayan, Üsküdar'ı iyi bilen biri olarak söylüyorum, siyasi görüşü ne olursa olsun, milletimizin her ferdinin ayıpladığı bu ahlaksızlıklar iktidarın her geçen gün devam eden siyasi çöküşünün ve çürümüşlüğünün göstergesidir. Hukuki süreçleri takip edeceğiz; ancak asıl hesabı milletimiz, en başta da kadınlar, sandıkta soracak.Kadınlara hakaret etmeyi kendine hak gören bu kötülüğü ve ahlaksızlığı ülkemizden defedeceğiz."

Anka Haber Ajansı