Özgür Çelik: Korkmayın; Ekrem Başkan Bugün Sadece Avukatlarıyla İfade Vermeye Gidecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi’nin etrafının TOMA’larla ve bariyerlerle çevrili olduğuna dikkati çekerek, “Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek” dedi.

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi’nin etrafının TOMA’larla ve bariyerlerle çevrili olduğuna dikkati çekerek, “Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Çağlayan Adliyesi’nin etrafı dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde abartılı bir abluka altında. Her tarafta bariyerler, TOMA’lar…

Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. İfadesini verecek, gerçeği ortaya koyacak.

Devletin memurunu Ramazan ayında, soğuk kış gününde boş yere gecenin köründe orada tutmak insafsızlıktır. İsraftır, haksızlıktır. Türkiyemiz bu zorlu günleri aşacak.

Bu ülkenin onurlu, dürüst ve vicdanlı insanları bütün bu haksızlığı, hukuksuzluğu ve gaddarlığı görüyor. Halkın gözü üstünüzde.”

Anka Haber Ajansı