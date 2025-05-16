Özgür Çelik: Şimdi Yeni Bir 'gösteri'ye Geçtiler, İtirafçı Görünümlü İftiracı Üretmeye Çalışıyorlar

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda "yeni bir 'gösteri'ye geçtiler" diyerek, tutuklu siyasilerin özgürlükleriyle, aileleriyle, birikimleriyle ve çocuklarıyla tehdit edildiğini ifade etti. İtirafçı üretmeye çalışıldığını belirten Çelik, bu propagandayı halkın bozacağını vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu ve CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda "yeni bir "gösteri'ye geçtiler" diyerek, tutuklu siyasilerin özgürlükleriyle, aileleriyle, birikimleriyle ve çocuklarıyla tehdit edildiğini ifade etti. İtirafçı üretmeye çalışıldığını belirten Çelik, bu propagandayı halkın bozacağını vurguladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıyı siyasallaştırdılar, medyayı tekelleştirdiler, trol orduları kurdular, tutukladılar, sonra suç icat etmeye çalıştılar… Olmadı, yalanları, kumpasları ellerinde patladı. Şimdi yeni bir "gösteri'ye geçtiler. İnsanları birer cendereye alıp, özgürlükleriyle, aileleriyle, birikimleriyle, çocuklarıyla tehdit ediyorlar. İtirafçı görünümlü iftiracı üretmeye çalışıyorlar. Bu karanlık gösteriyi, bu kara propagandayı bozacak güç, halkımızın hakikat mücadelesindedir. Halkımızın bileği güçlüdür, o bileği bükemeyeceksiniz. Halkımızla birlikte ülkemizi sizden kurtaracağız!" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı