Özgür Çelik: “Siyasallaştırdıkları Yargıyla Halkın Gerçek Gündemini Perdelemeye Çalışıyorlar”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, peş peşe gelen gözaltılara ve tutuklamalara “Siyasallaştırdıkları yargıyla artık ucuz bir propaganda çalışmasına dönüştürdükleri ev baskınları, gözaltılar ve tutuklamalarla halkın gerçek gündemini perdelemeye çalışıyorlar” diye tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, peş peşe gelen gözaltılara ve tutuklamalara “Siyasallaştırdıkları yargıyla artık ucuz bir propaganda çalışmasına dönüştürdükleri ev baskınları, gözaltılar ve tutuklamalarla halkın gerçek gündemini perdelemeye çalışıyorlar” diye tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşen ev baskınlarıyla aralarında Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un da olduğu çok sayıda siyasetçi ve gazeteci gözaltına alındı.

Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu tepkiyi gösterdi:

“Niyetlerini biliyor, gerçekleri görüyoruz. Siyasallaştırdıkları yargıyla artık ucuz bir propaganda çalışmasına dönüştürdükleri ev baskınları, gözaltılar ve tutuklamalarla halkın gerçek gündemini perdelemeye çalışıyorlar. Halkımızın gerçek gündemi açlık, yoksulluk ve sefalet. Derin bir sosyal ve ekonomik krizin içindeyiz. Halkımızı yokluğa mahkûm edip ülkemizi krize sokanlar gittikçe zorbalaşıyor. Bir yandan Türkiye’de muhalefetin ve toplumsal umudun merkezi olan partimize yönelik saldırılar sürerken bir yandan da sol, sosyalist ve demokratik kamuoyuna yönelik baskı siyaseti ara vermeden devam ediyor. Anadolu’da güzel bir söz vardır. Zulmü artanın zevali tez olur. İktidarlarını korumak için her türlü antidemokratik ve gayrimeşru yönteme başvuranlar bilsinler ki; halktan, hakikatten ve mağlubiyetten kaçamayacaklar. Halk kazanacak, haklı kazanacak.”

Anka Haber Ajansı