Özgür Çelik'ten 'Ayşe Barım' Tepkisi : Erken Seçimle Gideceksiniz. Sizi Halkımız Gönderecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Yönetmediğiniz güzel ülkemizin aydınlık günleri için mücadele eden halkımızdır. Biz, sizi iyi tanıyoruz. Her felaketten sonra unutturma çabalarınızı iyi biliyoruz. Koltuklarınız gitmesin diye çırpınıyorsunuz ya: Gideceksiniz. Erken seçimle gideceksiniz. Sizi halkımız gönderecek" ifadesini kullandı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ID Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Yönetmediğiniz güzel ülkemizin aydınlık günleri için mücadele eden halkımızdır. Biz, sizi iyi tanıyoruz. Her felaketten sonra unutturma çabalarınızı iyi biliyoruz. Koltuklarınız gitmesin diye çırpınıyorsunuz ya: Gideceksiniz. Erken seçimle gideceksiniz. Sizi halkımız gönderecek" ifadesini kullandı.

ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarına katıldığı yönünde basında yer alan yazılı ve görsel iddialar nedeniyle gözaltına alınmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, resmi X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sizi halkımız gönderecek"

"Bu tweeti Silivri Cezaevi’nde dostları ziyarete giderken yazıyorum. Birazdan belediye başkanlarımızın ve Gezi'deki arkadaşlarımızın rehin tutulduğu Silivri Cezaevi’nde olacağım. Tam bu sırada rekabet denilerek soruşturma başlatılan Ayşe Barım'ın gözaltına alındığını ve oyuncuların ifadeye çağrıldığını öğrendim. Gezi içinize ne kadar korku salmışsa 11 yıl sonra bile halkı kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz. Tüm kurum ve olayları Gezi'ye bağlıyorsunuz. Gezi bir halk hareketidir, Gezi'nin finansörü de halktır. Aç bıraktığınız, sefalete mahkum ettiğiniz halkımızdır. 22 yıllık iktidarınızda yaşanan facialarda hayatını kaybeden onbinlerce canımızın arkasından yas tutan halkımızdır. Yönetmediğiniz güzel ülkemizin aydınlık günleri için mücadele eden halkımızdır. Biz, sizi iyi tanıyoruz. Her felaketten sonra unutturma çabalarınızı iyi biliyoruz. Koltuklarınız gitmesin diye çırpınıyorsunuz ya: Gideceksiniz. Erken seçimle gideceksiniz. Sizi halkımız gönderecek."

Anka Haber Ajansı