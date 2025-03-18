Özgür Çelik'ten Diploma Kararına Tepki: Bu Zorbalığa Asla İzin Vermeyeceğiz

Özgür Çelik'ten Diploma Kararına Tepki: Bu Zorbalığa Asla İzin Vermeyeceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Çelik, "İktidarın baskısı altında emirle, dayatmayla alınmış gayrimeşru ve hukuksuz bu kararla siyaseti dizayn etmek isteyenler bizi iyi dinlesin; bu zorbalığa asla izin vermeyeceğiz." dedi.

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Çelik, "İktidarın baskısı altında emirle, dayatmayla alınmış gayrimeşru ve hukuksuz bu kararla siyaseti dizayn etmek isteyenler bizi iyi dinlesin; bu zorbalığa asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özgür Çelik, iptal kararına tepki gösterdi. Çelik, "İktidarın baskısı altında emirle, dayatmayla alınmış gayrimeşru ve hukuksuz bu kararla siyaseti dizayn etmek isteyenler bizi iyi dinlesin; bu zorbalığa asla izin vermeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, 23 Mart’ta o sandığı kuracağız, adayımızı ön seçimle belirleyeceğiz! Ekrem İmamoğlu’nu milletin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı yapacağız!" ifadelerine yer verdi.

Anka Haber Ajansı

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