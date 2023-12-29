Özgür Çelik’ten Suudi Arabistan’a Tepki: “İstiklal Marşımız Ve Atatürk Pazarlık Konusu Edilemez”

Özgür Çelik’ten Suudi Arabistan’a Tepki: “İstiklal Marşımız Ve Atatürk Pazarlık Konusu Edilemez”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu akşam Suudi Arabistan’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe futbol maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı’na izin verilmeyeceği iddialarına “İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız” tepkisini gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu akşam Suudi Arabistan’da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe futbol maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı’na izin verilmeyeceği iddialarına “İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız” tepkisini gösterdi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı’na izin verilmeyeceği iddialarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayan Çelik, “İstiklal Marşımız ve Atatürk pazarlık konusu edilemez. Sahaya çıkmayın. Geri dönün. Biz yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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