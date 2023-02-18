Özgür Demirtaş, uzun süren sessizliğinin nedenini açıkladı: Doktorlarım yasakladı...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından gece gündüz hiç uyumadan enkaz altında kalan insanların yardım çığlıklarını görsel ve yazılı olarak sosyal medya hesaplarında paylaşan Özgür Demirtaş, günlerdir Twitter'da etkileşim içerisinde değildi. Yaklaşık 5 gündür herhangi bir paylaşımda bulunmayan Demirtaş, bir takipçisinin kendisini etiketleyerek, 'Sayın Özgür Demirtaş'tan 5 gündür hiç ses yok.' paylaşımına yanıt vererek, uzun süren sessizliğinin nedenini açıkladı.

Prof. Dr. Güner Sönmez'in, "Sayın Özgür Demirtaş'tan 5 gündür hiç ses yok. En son, hepimiz gibi çok üzgün olduğunu ve biraz göğsünün sıkıştığını yazmıştı. İnşallah iyidir" paylaşımına yanıt veren Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Hocam, Beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 5 gün kadar çok kötü oldum. Aslında hala da sosyal medyaya girmem doktorlarım tarafından yasak, ama yasağı delip yazmak istedim. İyi ki siz ve aşağıda bu güzel mesajı yazan takipçilerim var. Çok şanslıyım."

Kaynak: cumhuriyet.com.tr