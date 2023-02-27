Özgür Demirtaş'tan gençlere tavsiye: Ya bekleyeceksin ya da sisteme saydıracaksın

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, katıldığı bir söyleşide 'bir şeyleri değiştirmenin yolunu' anlattı. Demirtaş, hayatta hiçbir şeyin altın tepsiyle sunulmadığını belirterek, verimli çalışmanın altını çizdi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş katıldığı bir söyleşide gençlere bir şeyleri değiştirmenin yolunu anlattı. Hayatta hiçbir şeyin altın tepsiyle sunulmadığını belirten Demirtaş, çalışmanın altını çizdi.

Demirtaş, gençlerin önünde 2 seçenek olduğunu belirterek “Ya tepsiyi bekleyeceksin, ya da sisteme saydıracaksın” dedi. Demirtaş 3. seçenek olarak ise “Ya da motivasyonunu kendin belirleyip verimli bir şekilde çalışacaksın” şeklinde konuştu.

Demirtaş’ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr

