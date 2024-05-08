Özgür Karabat: "Akp İktidarı Açısından Enflasyon Bir Fırsat, Vatandaş Açısından İse Bir Dert"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda; "AKP hükümeti, krizi dert etmiyor, sürdürülebilir bir durum olarak belirli bir seviyede tutmak istiyor. Amaç belli, yeni bir zengin zümre yaratmak. AKP iktidarı açısından enflasyon bir fırsat, vatandaş açısından ise bir derttir. Enflasyonu bir servet transferi aracı olarak görmektedirler" dedi.

(ANKARA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda; "AKP hükümeti, krizi dert etmiyor, sürdürülebilir bir durum olarak belirli bir seviyede tutmak istiyor. Amaç belli, yeni bir zengin zümre yaratmak. AKP iktidarı açısından enflasyon bir fırsat, vatandaş açısından ise bir derttir. Enflasyonu bir servet transferi aracı olarak görmektedirler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda 21 yıllık AKP iktidarının ekonomi ve dış politikasını eleştirdi. Enflasyonun bir araç olarak kullanıldığını belirten Karabat, şunları söyledi:

"HERKES ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK TÜRKİYE'YE GELİYOR AMA BİZ AYNI ŞEKİLDE YURT DIŞINA ÇIKAMIYORUZ"

"21 yıllık AKP iktidarında ülkenin içine düştüğü durum hepimizin malumu. Ekonomik kriz kronikleşmiş bir hal almış durumda. AKP hükümeti, krizi dert etmiyor, sürdürülebilir bir durum olarak belirli bir seviyede tutmak istiyor. Amaç belli, yeni bir zengin zümre yaratmak. AKP iktidarı açısından enflasyon bir fırsat, vatandaş açısından ise bir derttir. Enflasyonu bir servet transferi aracı olarak görmektedirler.

İş insanlarımız, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz artık vize alamıyor. Herkes elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyor ama biz aynı şekilde yurt dışına çıkamıyoruz. Sınırlar kevgir olmuş ama siz burada itibardan bahsediyorsunuz. Sözde Avrupa ve ABD ile müttefikiz ancak onlardan vize almak imkansız hale gelmiş. Siz Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu iki paralık ettiniz. "Ekonomi daha iyi olacak" deyip, 70 milyar dolar özelleştirme yaptınız.

İtibar; uçaklarla, yüz araçlık konvoylarla olmuyor. İtibar pasaportunuza verilen değerle ölçülüyor. İtibar, sizin paranızın değeriyle ölçülüyor ve siz neyazık ki bunları iki paralık hale getirdiniz. Siz kaçak mafya liderlerine, uluslararası uyuşturucu tacirlerine 250 bin dolara pasaport verdiniz, vatandaşlık verdiniz."

Anka Haber Ajansı