Özgür Karabat: “Akp Kuryeleri Koruyacak Düzenlemeler Yapacağına Onlara Ek Vergi Getirip Daha Fazla Sömürüyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, savunma sanayii katılım payı kapsamında yer alan 100 cc hacmin altında motorların vergi kapsamına dahil edilmesine ilişkin “Otomobil fiyatları 1 milyon TL’den başlayınca vatandaşlar motosikletlere yöneldi. Hizmet sektörü cazip kılınınca iş bulamayanlar motosiklet alıp kuryeliğe başladı. Bugün Türkiye’deki moto kurye sayısının 1 milyonu aştığı belirtiliyor. AKP’nin bu politikaları sonucunda motosiklete resmen hücum oldu. AKP kuryeleri koruyacak düzenlemeler yapacağı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, savunma sanayii katılım payı kapsamında yer alan 100 cc hacmin altında motorların vergi kapsamına dahil edilmesine ilişkin “Otomobil fiyatları 1 milyon TL’den başlayınca vatandaşlar motosikletlere yöneldi. Hizmet sektörü cazip kılınınca iş bulamayanlar motosiklet alıp kuryeliğe başladı. Bugün Türkiye’deki moto kurye sayısının 1 milyonu aştığı belirtiliyor. AKP’nin bu politikaları sonucunda motosiklete resmen hücum oldu. AKP kuryeleri koruyacak düzenlemeler yapacağına onlara ek vergi getirip daha fazla sömürüyor” dedi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan “Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” yasa teklifi, 11 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Yasa teklifinde, 100 cc hacmin altında kalan ve bu güne kadar MTV’den muaf tutulan motosikletlere de vergi getirilmesi öngörülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabat, şunları kaydetti:

''Kredi kartı limitine vergi gibi, şeytanın bile aklına gelmeyecek düzenlemeler yapan AKP, ayrıca 100 cc ve altı hacme sahip motosikletlere de vergi getiriyor. Buna ‘yoksulluğun vergilendirilmesi’ diyebiliriz. Otomobil fiyatları 1 milyon TL’den başlayınca vatandaşlar motosikletlere yöneldi. Hizmet sektörü cazip kılınınca iş bulamayanlar motosiklet alıp kuryeliğe başladı. Bugün Türkiye’deki moto kurye sayısının 1 milyonu aştığı belirtiliyor. AKP’nin bu politikaları sonucunda motosiklete resmen hücum oldu. 100 cc ve altı motosiklet sınıfında 2022 yılı toplam satışları 123 bin 500 adet oldu. 2023 yılında ise toplamda 231 bin 215 adede ulaşan satışlar, 2024 yılı ilk yedi ayında 247 bin 382 adetlik rekor seviyeye ulaştı. Son üç yılın satış toplamı 602 bin 97 adet oldu.

Sağlık, ulaşım, eğitim, barınma haktır. Devlet bunları sağlamak zorundadır. Ama bakıyorsunuz sağlık ve eğitim özelde, ulaşım ve barınma zenginlere sunuluyor. Kuryeler sürekli saldırıya uğruyor, trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor. AKP kuryeleri koruyacak düzenlemeler yapacağına onlara ek vergi getirip daha fazla sömürüyor.''

Anka Haber Ajansı